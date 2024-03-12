Актриса Троянова* не смогла оспорить статус иноагента

Российская актриса Яна Троянова* не смогла оспорить включение в реестр иностранных агентов, передает 12 марта ТАСС. Поданный к Министерству юстиции иск отклонил Замоскворецкий суд Москвы.

"Судом отказано в удовлетворении иска Трояновой* к Министерству юстиции России", — сообщили информагентству в суде.

Отмечается, что решение суда не вступило в законную силу, актриса имеет право оспорить его.

Троянову* внесли в список иноагентов в ноябре 2023 года. Минюст объяснил свое решение тем, что деятельница культуры будто бы распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях.

Троянова* родилась в Свердловской области в 1973 году. Зрителям она известна по работам в фильмах "Страна ОЗ", "Кококо", "Волчок", в сериале "Ольга" и ролям в других лентах.

*Минюст внес Яну Троянову в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру