Прокуратура запросила 8 лет колонии для главреда "Дождя"*

В Москве прокуратура просит Головинский суд заочно приговорить главного редактора телеканала "Дождь"* Тихона Дзядко** к 8 годам колонии по делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) и публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), передает 8 мая ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса. По информации собеседника информагентства, прокуратура также просит назначить журналисту штраф в размере 5,9 млн рублей.

По версии следствия, Дзядко** распространял в своих социальных сетях недостоверную информацию о действиях военных России на территории Украины. Кроме того, после включения в реестр иностранных агентов журналист дважды за период 2024 года нарушал порядок деятельности иноагента и не ставил обязательную маркировку на свои публикации. После привлечения к административной ответственности он продолжил публиковать материалы в интернете без соответствующей маркировки, считает следствие.

Сейчас Дзядко** проживает за границей и находится в международном розыске. Статус иноагента ему присвоили в октябре 2022 года. В октябре 2025 года Головинский суд Москвы заочно арестовал его на два месяца.

*Минюст внес "Телеканал Дождь" в список иностранных агентов. Латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь" SIA TV Rain и TVR Studios B.V. объявлены нежелательными в России

**Минюст внес Тихона Дзядко в реестр иноагентов

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру