8 мая 2026, 17:08

Филимонов представил "вологодский мерч" с Иваном Грозным

В Вологодской области представили новую линейку брендированных футболок и поло с изображением царя Ивана Грозного, рассказал 8 мая глава региона Георгий Филимонов в социальных сетях. Самодержец на логотипе соответствует памятнику, который был открыт ранее на Кремлевской площади в Вологде.

"Выпустили новую линейку вологодского мерча с изображением Ивана Грозного. В коллекции появились рубашки-поло и футболки в белом и черном цветах с печатным изображением одной из главных достопримечательностей Вологды — памятника царю Ивану Грозному", — написал Филимонов и приложил к посту несколько фотоснимков со студентами в мерчевой одежде.

По словам губернатора, первую партию отправили для продажи в Великий Устюг. В дальнейшем одежда появится в Вологде в точках продаж сувенирной продукции.

С именем Ивана Грозного в Вологде связано строительство местного кремля. Сам Филимонов неоднократно отмечал роль царя в развитии столицы Вологодчины. Памятник самодержцу открыли в День народного единства 4 ноября 2025 года, губернатор назвал это "восстановлением исторической справедливости".

Андрей Казарлыга / Фото: Георгий Филимонов


