"Спрос будет жесткий": Дрозденко поручил ускорить подготовку укрытий в подвалах

В Ленинградской области следует активизировать работу по обустройству укрытий для населения в подвалах, заявил 8 мая глава региона Александр Дрозденко по итогам осмотра убежища в Кировске. К не выполнившим поручение чиновникам возникнут серьезные вопросы, пригрозил он.

"Прошу районы активизировать работу по обустройству укрытий в подвалах. Время работать, а не откладывать важные решения. Спрос будет жесткий", — написал Дрозденко в социальных сетях.

Перед этим губернатор осмотрел укрытие, оборудованное в школе № 2 Кировска. Судя по публикации, он остался доволен увиденным. В подвале обустроили полноценное убежище с местами для размещения граждан и туалетными комнатами, вентиляцией, запасами воды и всего необходимого, включая аптечку первой помощи.

При осмотре губернатора сопровождал глава администрации Кировского района Сергей Ельчанинов. Он рассказал Дрозденко о выполненных работах при подготовке укрытия.

В конце марта глава комитета по вопросам законности Андрей Голомбиевский сообщал, что в Петербурге осталось 74 необследованных сооружения гражданской обороны. В 2025 году, по его словам, были проверены 2 688 таких сооружений. В текущем году Смольный рассчитывает потратить 1 млрд рублей на проектную документацию и ремонт 401 убежища.

Андрей Казарлыга / Фото: Александр Дрозденко