Беглов и Бельский возложили цветы на Пискаревском кладбище

Губернатор Петербурга Александр Беглов 8 мая принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище, приуроченной к 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, передает пресс-служба Смольного. Вместе с ним память погибших солдат почтили спикер Законодательного собрания Александр Бельский, полномочный представитель Президента в СЗФО Игорь Руденя, командир Ленинградского полка Михаил Коган и глава региональной ассоциации ветеранов СВО "Защитники Родины" мундеп Георгий Журавлев. Кроме того, в возложении цветов участвовали депутаты городского парламента и Государственной думы, почетные граждане Северной столицы, общественники и представители иностранных делегаций.

Церемония началась с минуты молчания. После депутаты и чиновники возложили венки и цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище.

В честь празднования Дня Победы память героев почтили вице-губернаторы Кирилл Поляков и Владимир Омельницкий. Они возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Также накануне торжественно-траурная церемония прошла у обелиска "Городу-герою Ленинграду" на площади Восстания. В ней приняли участие депутаты Александр Ржаненков, Любовь Егорова, Наталья Астахова, Ирина Иванова и глава администрации Центрального района Александр Векслер.

Пискаревское кладбище является местом захоронения жертв блокады Ленинграда и солдатов Красной армии. Возложение цветов к мемориалу на Пискаревском кладбище традиционно проходит накануне Дня Победы. В субботу в честь праздника колонна Бессмертного полка пройдет по Невскому проспекту, а парад состоится на Дворцовой площади.

