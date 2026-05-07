Минобороны России объявило о перемирии с 8 до 10 мая

Российская армия полностью прекратит боевые действия в зоне специальной военной операции с 00:00 8 мая до 10 мая, сообщили в Министерстве обороны. Соответствующее решение о временном перемирии принял президент России Владимир Путин.

"Призываем украинскую сторону последовать этому примеру", – говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве отметили, что в случае нарушения перемирия и попытках украинской стороны нанести удар по объектам на территории России будет "дан адекватный ответ". На попытки Украины помешать празднованию Дня Победы российская армия пообещала нанести массированный ракетный удар по центру Киева. Жителей столицы Украины и представителей диппредставительств призвали своевременно покинуть город.

Министерство обороны России объявило о перемирии 4 мая.

