Новости 7 мая 2026, 16:16

Изданию МР7 вернули статус СМИ

фото ЗакС политика

Петербургское медиа МР7 получило статус зарегистрированного средства массовой информации, заявили представители издания. Судя по данным сайта Роскомнадзора, статус СМИ издание получило 6 мая. Регистрации СМИ медиа лишили в январе 2025 года. 

"Больше года потребовалось, чтобы снова получить регистрацию. В это время мы не останавливали своей работы. И мы очень признательны всем, кто оставался с нами, кто продолжал нас читать и присылать нам новости. И тем, кто волновался за нас", - написали сотрудники издания.

Главный редактор МР7 Елена Михина в разговоре с "Лениздатом" поблагодарила читателей и коллег за внимание к проекту. Также она добавила, что возвращение статуса СМИ облегчит работу редакции. 

"Мы соблюдали законы и правила независимо от официальности нашего статуса. Но удобнее, когда нам хотя бы должны ответить на запрос, чем просто проигнорировать," - сказала Михина.

По решению Верховного суда МР7 лишили статуса зарегистрированного средства массовой информации в январе 2025 года. Поводом стало отсутствие маркировок иностранных агентов, упомянутых в публикациях. Представители издания подавали апелляцию в Верховный суд, однако решение об отзыве лицензии СМИ осталось неизменным. 

"Мой район" начали выпускать в 2002 году. До 2018 года редакция работала в печатном формате. Сейчас все материалы публикуются на сайте и в соцсетях.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


