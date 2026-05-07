КГА согласовал проект жилого комплекса на Синопской набережной

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал облик жилого комплекса на Синопской набережной, 56-58, рассказали 7 мая в пресс-службе ведомства. Проект включает строительство новых зданий и реконструкцию исторических построек на территории бывшего ликеро-водочного завода "Ливиз".

Проект разработало архитектурное бюро "Студия 44". Заказчиком выступило АО "Специализированный застройщик "СКВ СПБ", которое принадлежит ПАО "Группа ЛСР". Предполагается, что для жильцов построят пешеходный променад, который соединит Синопскую набережную и Новгородскую улицу. Также на территории будут доступны открытая автостоянка, игровая и спортивная площадки, детский сад, прогулочные зоны, кабинет врача общей практики.

"Архитектура комплекса строится на протяженности, а не высоте, создавая ненавязчивый фон для реставрируемых зданий. Исключение - новые "башни" с вертикальными акцентами. В отделке фасадов использованы кирпич и металл, что перекликается с историческим промышленным обликом района", - заявили представители комитета.

Дома на Синопской набережной, где планируют строительство, построили в конце XIX века. Ранее там располагался ликеро-водочный завод "Ливиз". "Группа ЛСР" купила здание бывшего завода в 2021 году. О планах построить на Синопской набережной элитное жилье коммерческий директор предприятия Денис Бабаков сообщил в апреле 2025 года.

Дарья Нехорошева / Фото: КГА