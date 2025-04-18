Бывший ликеро-водочный завод "Ливиз" может обрасти элитным жильем

На территории бывшего ликеро-водочного завода "Ливиз" на Синопской набережной, 56-58 планируется возвести 44 тысячи квадратных метров элитного жилья, сообщил 18 апреля "Деловой Петербург" со ссылкой на участников рынка. Проектом намерена заняться "Группа ЛСР".

О таких планах рассказал коммерческий директор "ЛСР. Недвижимость — Северо–Запад" Денис Бабаков на одном из мероприятий для брокеров. Всего компания рассчитывает построить 54 тысячи квадратных метро недвижимости, из них 44 тысячи займет премиальное жилье, а 3,7 тысяч отойдут под апартаменты. Предусмотрено также возведение социальной инфраструктуры площадью 3,5 тысяч квадратных метров и коммерческих площадей на 2,8 тысяч квадратных метров.

По данным издания, в соответствии с рендерами, часть исторических зданий собираются надстроить мансардами, а в целом проект выполнен в стиле лофт. Его запуск запланирован уже на 2025 год.

По мнению экспертов, реализация проекта затребует 8-9 млрд рублей инвестиций.

Бывшую территорию завод "Ливиз" "Группа ЛСР" приобрела в 2021 году за 1,1 млрд рублей. На тот момент территория в соответствии с градостроительными нормами классифицировалась как функциональная зона, что позволяло размещать на ней только производственные, логистические и складские объекты. Однако позднее в генплане и проекте Правил землепользования и застройки участок был отнесен к зоне многофункциональной общественно–деловой и жилой застройки.

Участок бывшего ликеро-водочного завода "Ливиз" располагается на Синопской набережной недалеко от делового квартала "Невская ратуша", где находится часть комитетов и ведомств Смольного. Сам комплекс зданий будущего завода был возведен в 1896-1897 годах. Изначально там располагался "Ликёро-водочный Санкт-Петербургский завод", однако во время Первой мировой войны из-за сухого закона его работа была прекращена. В 1923 году деятельность завода была возобновлена, теперь под названием как "Водочный завод №1", а впоследствии "Ленинградский ликёро-водочный завод".

После распада СССР территория предприятия отошла Росимуществу, который сдал ее в аренду акционерному обществу "Ливиз", принадлежащему бизнесмену и бывшему сенатору Александру Сабадашу. В 2007 году в соответствии с городской программой вывода промышленных предприятий из исторической части центра Петербурга завод "переехал" в Красное село. На тот момент ФНС уже несколько раз пыталась обанкротить предприятие. В итоге окончательно завод был признан банкротом в 2011 году.

В конце марта ЗАКС.Ру писал, что жильем планируют застроить территорию промзоны от Автовской улицы до железной дороги. Ранее там располагался Автовский домостроительный комбинат.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру