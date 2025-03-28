Промзону в Автово застроят жильем

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) опубликовал распоряжение о подготовке проектов планировки и межевания территорий от Автовской улицы до железной дороги. Ранее на этом месте был Автовский домостроительный комбинат.

Инициатором подготовки документации выступило ООО "Специализированный застройщик "ЛСР. Автовская". Согласно документу комитета, на территории площадью 28,4 га планируется возвести многоэтажные жилые здания, объекты гостиничного обслуживания, школы и детские сады, парковки, спортивные объекты и даже инновационный центр. Подготовка документации осуществляется в два этапа, первый должен быть выполнен к 20 июня 2025 года, второй – к 20 декабря.

Учредитель "Специализированного застройщика "ЛСР. Автовская", "Группа ЛСР", подтвердил "Деловому Петербургу", что получил разрешение на разработку документации по планировке территории. При этом объем инвестиций в проект компания не раскрывает.

"Группа ЛСР" приобрела Автовский домостроительный комбинат в 2020 году за 1,35 млрд рублей. Тогда город разрешал использовать территорию только для размещения промышленных объектов. Компания смогла добиться изменение ее характеристики в генплане на общественно-деловую, соответствующие изменения включены и в проект Правил землепользования и застройки.

Напомним, что проект изменений в Правила землепользования и застройки Петербурга был опубликован КГА 13 марта. Его общественные обсуждения проекта состоятся уже в апреле.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру