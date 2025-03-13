КГА официально опубликовал проект ПЗЗ Петербурга

Проект изменений в Правила землепользования и застройки Петербурга (ПЗЗ) был опубликован в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), сообщил 13 марта комитет по градостроительству и архитектуре.

Ранее проект был рассмотрен Комиссией по землепользованию и застройке Петербурга под председательством вице-губернатора Петербурга Николая Линченко. Общественные обсуждения проекта состоятся уже в апреле. У любого желающего петербуржца будет возможность поучаствовать в обсуждениях, а также выдвинуть свои предложения в проект.

Ознакомиться с документом можно уже сейчас по ссылке.

Как отмечают на сайте комитета, ППЗ – это базовый документ для подготовки планировочной документации и застройки участков. В нем прописаны виды застройки, описания территории, характеристики разрешенных зданий в зависимости от участка и т.д. Правила направлены на создание комфортной городской среды в Петербурге.

фото: ЗАКС.Ру