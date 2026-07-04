Средняя зарплата в Петербурге в апреле превысила 128 тысяч рублей

По итогам апреля 2026 года среднемесячная начисленная зарплата в Петербурге достигла 128 509 рублей, сообщил 3 июля Петростат. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель увеличился на 9,1%. Относительно марта 2026 года уровень зарплат снизился на 4,2%. Реальные доходы работников в апреле были на 3,8% выше, чем годом ранее.

Наиболее высокий уровень оплаты труда зафиксировали в в добывающей отрасли, где в среднем начисляли 302,7 тысячи рублей в месяц. Следом расположились организации, работающие в сфере водного транспорта, со средней зарплатой 237,1 тысячи рублей, а также предприятия воздушного и космического транспорта — 231,9 тысячи рублей. Сфера информации и связи заняла лишь четвертое место. В апреле средний размер начисленной зарплаты в отрасли составил 206,2 тысячи рублей. На пятой строчке оказался уровень зарплат сотрудников финансовых и страховых организаций — по итогам апреля они получали в среднем 193 тысячи рублей.

В марте 2026 года Петростат сообщал, что средняя номинальная зарплата в Петербурге превысила отметку в 133,7 тысячи рублей.

По данным Петростата, в 2025 году среднемесячный доход жителей Петербурга достиг отметки в 121,5 тысячи рублей. Уровень заработка в Северной столице превысил общероссийский показатель на 21%.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру