Бельский поздравил жителей Алтая с 35-летием региона

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 3 июля в соцсетях поздравил жителей Республики Алтай с 35-й годовщиной со дня образования региона. Спикер парламента пожелал им благополучия, устойчивого развития и успехов. Также Бельский поделился впечатлениями от своей последней поездки в регион, предпринятой полтора года назад.

"Я был на Алтае почти полтора года назад: встречал Чага-Байрам, побывал на мемориалах и в музеях, доехал до острова Патмос. Поездка такая яркая, что до сих пор не меркнет в памяти. Горный Алтай впечатлил природой, глубиной традиций, достоинством и открытостью людей. Обязательно вернусь!" - рассказал председатель Заксобрания.

Также спикер парламента упомянул многолетнее сотрудничество Петербурга и Республики Алтай. Регионы подписали соглашение о сотрудничестве в 2002 году. Зимой 2025 года петербургский парламент и Государственное собрание — Эл Курултай Республики Алтай подписали соглашение о партнерстве. Тогда же Бельский провел встречу с главой республики Андреем Турчаком.

В мае вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский участвовал в церемонии открытия памятника в Горно-Алтайске. Также чиновник присутствовал на презентации книги первой алтайской поэтессы Александры Саруевой.

Кроме того, в январе 2025 года на Аллее Памяти Пискаревского Мемориального кладбища появилась мемориальная плита в честь воинов из Горного Алтая, участвовавших в защите Ленинграда. В торжественной церемонии участвовал губернатор Петербурга Александр Беглов, Бельский, Турчак, а также глава республиканского парламента Эжер Ялбаков.

Дарья Нехорошева / Фото: Александр Бельский