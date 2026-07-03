На ближайших выходных "Пионерскую" закроют на вход

Капитальный ремонт эскалатора внесет коррективы в работу станции метро "Пионерская" на ближайших выходных, рассказали 3 июля в пресс-службе петербургской подземки. В субботу, 4 июля, и в воскресенье, 5 июля, станция будет работать только на выход. Вход в вестибюль будет закрыт.

"В связи с капитальным ремонтом эскалатора 04 и 05.07.2026 вестибюль станции "Пионерская" будет закрыт для входа пассажиров, станция работает только на выход!" — говорится в сообщении пресс-службы.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок.

Ремонт эскалатора стартовал 8 июня, он должен продлиться до 21 августа. В этот период по рабочим дням вход в вестибюль ограничивают с 07:30 до 09:00 и закрывают между 17:10 и 19:10.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру