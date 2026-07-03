Экс-глава отдела продаж "Эксмо" получил условный срок по делу о пропаганде ЛГБТ*

Бывшего главу отдела продаж издательской компании "Эксмо" Артема Вахляева** приговорили к четырем годам лишения свободы условно по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ*, сообщил 3 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Приговор вынес Замоскворецкий районный суд Москвы. Испытательный срок осужденного продлится в течение четырех лет.

У Вахляева** также изъяли 2 млн рублей. Прокуратура просила приговорить его к четырем годам лишения свободы.

Ранее бывший директор по продажам издательства "Индивидуум принт" Павел Иванов*** получил четыре года лишения свободы условно по тому же делу. Он дал показания на других фигурантов, которые занимались продажей книг с пропагандой ЛГБТ*.

В апреле силовики также задержали генерального директора "Эксмо" Евгения Капьева в Москве. Его допрашивали в рамках уголовного дела по статье об участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК). В офисе издательской группы "Эксмо-Аст" провели обыски. После опроса в Следственном комитете Капьева отпустили в статусе свидетеля.

* Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретил их деятельность в РФ. Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

** Росфинмониторинг внес Артема Вахляева в перечень террористов и экстремистов

*** Росфинмониторинг внес Павла Иванова в перечень террористов и экстремистов

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру