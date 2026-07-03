Прилепин понадеялся на успешное сотрудничество с Горным университетом

Писатель Захар Прилепин рассчитывает на успешное сотрудничество с Санкт-Петербургским Горным университетом, об этом сообщил ТАСС 3 июля. Своими желаниями литератор поделился в беседе с информагентством. Он заявил, что поступившие ему от вуза предложения сейчас рассматриваются.

"Безусловно, я горд тем, что Горный институт продолжает видеть меня в качестве одного из своих специалистов по гуманитарной сфере, и я надеюсь, что эта история как-то сложится", — рассказал Прилепин.

Месяцем ранее в СМИ появилась информация о возможности назначения писателя на пост проректора Горного университета. Сам Прилепин отрицал это. Позже он заявил, что перестал заниматься политической деятельностью, а его членство в "Справедливой России" заморожено.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру