Фонтанка: Захар Прилепин станет проректором Горного института

Писатель и политик Захар Прилепин займет должность проректора в Горном университете, сообщает 4 июня "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Он будет курировать в вузе идеологическую и воспитательную работу.

Собеседники "Фонтанки" отмечают, что писатель давно находится в дружеских отношениях с ректором Горного института Владимиром Литвиненко. Он и предложил Прилепину присоединиться к команде вуза.

О своем трудоустройстве в Петербурге политик заявил в прошлом месяце во время выступления на Книжном салоне. Тогда он подробностей не привел, сообщив, что получил предложение и принял его. Отметим, накануне Прилепин рассказал нижегородским журналистам, что займется преподавательской деятельностью.

Захар Прилепин за свою писательскую карьеру выпустил 27 книг. В 2019 году создал движение "За правду", позже ставшее партией и объединившееся со "Справедливой Россией". Являлся сопредседателем СРЗП. Формально продолжает числиться заместителем лидера "Справедливой России", однако в мае он заявлял, что его должность заморожена на период службы в зоне специальной военной операции. В мае 2023 года на Прилепина было совершено покушение.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру