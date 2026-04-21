Гендиректора "Эксмо" Капьева задержали в Москве

В Москве силовики 21 апреля задержали генерального директора издательства "Эксмо" Евгения Капьева, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Капьева допрашивают в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). Сейчас в офисе издательской группы "Эксмо-Аст" силовики проводят обыск.

Газета "Известия" уточняет, что холдинг "Эксмо" подозревают в пропаганде ЛГБТ* и распространении литературы на соответствующую тематику среди несовершеннолетних. Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к совершению правонарушения, утверждает издание.

Капьев работает в "Эксмо" с 2007 года. Сначала он занимал должность исполнительного директора редакции зарубежной литературы, а после возглавил реакцию прикладной литературы. В 2018 году его назначили на пост гендиректора издательства "Эксмо".

Издательской группе "Эксмо-Аст" принадлежат дочерние компании "Эксмо", "Аст" и контрольная доля издательства Individuum, которое является основателем книжного проекта Popcorn Books. Уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации возбудили в мае 2025 года. По версии следствия, ряд сотрудников издательской группы участвовали в организации продажи несовершеннолетним запрещенной литературы.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими и запретил их деятельность в РФ. Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Екатерина Гусева / Фото: Евгений Капьев