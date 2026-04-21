Муниципал 21 апреля 2026, 13:47

Скончалась экс-депутат МО "Владимирский округ" Лариса Авдеева

В возрасте 80 лет скончалась бывший депутат МО "Владимирский округ" Лариса Авдеева, сообщили в муниципалитете. О бывшей коллеге в МО отзываются как о активном и неравнодушном человеке. 

"Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким, коллегам, всем, кто знал Ларису Николаевну. Светлая память", – говорится в сообщении МО "Владимирский округ".

Авдеева была депутатом совета до 2019 года. В муниципалитете представляла партию "Единая Россия". Возглавляла муниципальную информационно-архивную службу. Она пыталась переизбраться в качестве самовыдвиженца, но безуспешно.

Константин Леньков


