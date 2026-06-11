Смольный планирует открыть этнопарк в Стрельне

На берегу Финского залива, в Стрельне, собираются построить этнопарк. Концепцию будущего общественного пространства представили 11 июня участникам заседания консультативного совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений в Смольном. Губернатор Александр Беглов поддержал инициативу о закладке камня будущего парка в 2026 году. На мероприятии присутствовали депутаты городского парламента Всеволод Беликов и Вера Сергеева, а также представители религиозных организаций.

Предполагается, что парк займет территорию площадью в 5 гектаров. Общественное пространство собираются разделить на несколько тематических зон, отражающих разные этнические общности России. Беглов поручил провести общественные обсуждения архитектурного облика будущего парка.

"Петербург — это одна, единая семья. От взаимодействия национально-культурных, религиозных и общественных организаций, органов власти зависят мир и спокойствие в нашем городе и в нашей стране", - доложил глава города.

Также на встрече участники обсудили профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов и исполнение новой государственной национальной политики. По решению президента Владимира Путина 2026 год объявлен годом единства народов России.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный