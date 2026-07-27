Неформальную молодежь будут искать в ТРЦ

Сотрудники центра по противодействию экстремизму в ближайшие месяцы будут участвовать в рейдах по торгово-развлекательным центрам другим местам скопления подростков, об этом 27 июля сообщило издание "Фонтанка". О планах проведения рейдов говорится в материалах заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве города, состоявшегося 22 июля.

В рамках рейдов планируют выявлять неформальную молодежь с радикальными настроениями, определяя их в том числе по одежде и аксессуарам. Подростков собираются вовлекать в работу по "дерадикализации и конструктивной социализации".

На заседании комиссии также обсудили рост подростковой преступности. По итогам первого полугодия 2026 года число преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 26%, а количество подростков, совершивших преступления, — на 59%. На профилактическом учете состоят более 3,5 тыс. несовершеннолетних. Еще около 70 подростков находятся в СИЗО, преимущественно по подозрению в совершении тяжких преступлений и преступлений террористической направленности.

По итогам заседания утвердили "дорожную карту" по профилактике социального сиротства на 2026–2030 годы. Сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних поручили ежеквартально проверять подростков по месту жительства, а кибердружинам — отслеживать контент в социальных сетях и выявлять потенциально опасные ролики.

Кроме того, в школах планируют усилить работу по профилактике травли и конфликтов, а также повысить финансовую грамотность подростков. Последняя мера, как ожидается, поможет предотвратить вовлечение несовершеннолетних в схемы с использованием дропперов. Отдельно комиссия обсудила проблемы зацепинга и экстремизма.

Как сообщала ранее прокуратура Петербурга, на фоне общего снижения преступлений отдельно зафиксирован рост правонарушений совершенных подростками, которые за первые пять месяцев 2026 года на 40,6% количественно больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний месяц в Петербурге и Ленинградской области произошла серия инцидентов с участием подростков. Так, во Всеволожске юноша поджег служебную машину на территории отделения полиции. Спустя неделю из-за поджога двух АЗС во Всеволожском районе задержали другого подростка. Похожий случай произошел и в Калининском районе.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру