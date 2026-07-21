Подростка задержали после поджога двух АЗС во Всеволожском районе

Сотрудники полиции задержали вечером 20 июля несовершеннолетнего по подозрению в поджоге двух автозаправочных станций во Всеволожском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Оба инцидента произошли в тот же день.

После поджогов силовики установили предполагаемого участника событий и доставили его в территориальный отдел полиции. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. О возбуждении уголовного дела в ГУ МВД не сообщили.

На прошлой неделе силовики задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге АЗС в Красносельском районе города. В результате возгорания была полностью уничтожена одна из топливораздаточных колонок, а газовый модуль станции получил повреждения. По версии правоохранителей, молодой человек совершил поступок под воздействием неизвестных лиц, которые связывались с ним по телефону. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 УК).

В последние месяцы в Петербурге и Ленобласти произошло несколько попыток поджога несовершеннолетними автозаправок. В связи с этим в марте 2026 года губернатор Александр Беглов подписал постановление, временно запрещающее продажу топлива лицам младше 18 лет. Ограничение ввели в целях повышения общественной безопасности и предотвращения подобных инцидентов. Оно будет действовать до конца 2026 года.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру