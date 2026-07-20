Иностранца арестовали после попытки поджога бара в Петербурге

Московский районный суд 20 июля арестовал на два месяца иностранца Ахтама Саидова, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, мужчина пытался поджечь крыльцо на входе в бар "Буду поздно" в Московском районе. В следственном изоляторе Саидов пробудет как минимум до 17 сентября.

Следователи считают, что 18 июля около 03:00 42-летний Саидов вступил в конфликт с сотрудниками заведения в бизнес-центре "Лидер" на площади Конституции. После этого он взял канистру с бензином, облил крыльцо бара и угрожал его поджечь.

Саидова задержали в ту же ночь по заявлению администратора ресторана, ему предъявили ему обвинение. Против меры пресечения он возражал. По статье о хулиганстве с применением оружия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет или штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей.

В середине июля полиция задержала молодого человека после броска бутылки в лобовое стекло автобуса на Московском шоссе. Ущерб оценили в 66 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК). Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру