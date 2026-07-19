47news: В Ленобласти шестиклассник с ножом напал на полицейского

Ученик шестого класса задержан в городе Никольское Ленинградской области после нападения с ножом на полицейского, сообщил 47news 19 июля. Подростка скрутил подвергшийся атаке силовик, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

По информации издания, инцидент произошел днем 15 июля возле 124-го отдела полиции в Никольском. Двенадцатилетний подросток подскочил к участковому уполномоченному сзади и ударил ножом в шею. Лезвие не коснулось жизненно важных органов силовика, тот схватил несовершеннолетнего и отобрал у него нож.

По информации издания, нападавший находился под воздействием мошенников. Перед этим он будто бы познакомился в интернете с девушкой и прислал ей геолокацию своего дома, после чего ему стали угрожать привлечением родителей по статье о государственной измене. Позже неизвестный заявил подростку, что тот будто бы должен поучаствовать в операции по ликвидации диверсанта, и назвал полицейского, которого нужно найти. Ребенок повиновался под действием угроз.

Ранее полиция задержала 16-летнего подростка после поджога АЗС в Калининском районе Петербурга. Правоохранителям он сообщил, что ранее познакомился в интернете с девушкой, а затем ему стали угрожать, требуя совершить поджог.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру