Двух полицейских госпитализировали после аварии на Планерной улице

Медицинская помощь потребовалась 18 июля двум сотрудникам полиции после автомобильной аварии в Приморском районе, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
ДТП произошло в 14:55 у дома 25 на Планерной улице. По предварительным данным, 26-летняя водительница "Хендэ Солярис" не уступила дорогу служебной машине при развороте. В результате машины столкнулись.
"Двое полицейских с различными травмами госпитализированы", — сообщили в полицейском Главке.
По факту произошедшего организована проверка.
Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру