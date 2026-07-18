Двух полицейских госпитализировали после аварии на Планерной улице

Медицинская помощь потребовалась 18 июля двум сотрудникам полиции после автомобильной аварии в Приморском районе, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

ДТП произошло в 14:55 у дома 25 на Планерной улице. По предварительным данным, 26-летняя водительница "Хендэ Солярис" не уступила дорогу служебной машине при развороте. В результате машины столкнулись.

"Двое полицейских с различными травмами госпитализированы", — сообщили в полицейском Главке.

По факту произошедшего организована проверка.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру