Суд арестовал задержанных по делу об убийстве военного в Кудрово

Двое обвиняемых в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ) уроженца Омской области в Кудрово арестованы судом в Ленинградской области, сообщило 18 июля СУ Следственного комитета по региону. Фигурантов задержали на территории Челябинской области. Как сообщал портал 47news, им вменяют убийство военного, который пытался обеспечить себе удобные условия службы в зоне СВО. Меру избрал Всеволожский городской суд.

Само убийство произошло в июле 2025 года в квартире дома на Пражской улице в Кудрово. По версии следствия, житель Курской области и уроженец Челябинской области избили военного до смерти, а затем расчленили тело и выбросили в канаву в пяти километрах от карьера Мяглово. Останки в пяти полиэтиленовых пакетах обнаружили в мае 2026 года, личность погибшего установили благодаря генетической экспертизе.

"Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности обвиняемых и других возможно причастных лиц", — говорится в сообщении СК.

По информации 47news, фигурантами дела оказались 40-летний Александр Кухаренко и 52-летний Иван Иванов. Они якобы организовали схему с присвоением выплат, положенных участникам СВО. Желающим предлагали заключить контракт с Минобороны, обещая службу вдали от передовой. Банковские карты, на которые должны были поступать выплаты, при этом оставались на руках у злоумышленников. После поступления средств на счет они будто бы обналичивали деньги и исчезали, а заключивший контракт отправлялся в зону СВО на обычных условиях, пишет издание.

Как сообщает 47news, причиной убийства мог стать страх фигурантов перед раскрытием. Военнослужащий якобы тоже захотел отправиться на СВО на предлагаемых условиях, и злоумышленники уже начали оформлять необходимые документы. Однако же в какой-то момент клиент признался компаньонам, что уже был в зоне СВО, но самовольно оставил часть. Опасаясь, что в случае заключения контракта он сможет их сдать, злоумышленники могли пойти на убийство, передает издание.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет