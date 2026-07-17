Роспотребнадзор подтвердил кишечную инфекцию у четырех юнармейцев

У четырех юнармейцев подтвердилась острая кишечная инфекция, сообщило 17 июля управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти после произошедшего ранее инцидента. Накануне вечером медицинская помощь потребовалась подросткам на станции метро "Пионерская", ехавшим с тактической игры в хуторе "Приморский".

"Всего в период с 16.07.2026 по 17.07.2026 зарегистрировано четыре случая острой кишечной инфекции у детей из отряда "Юнармия", участвовавших в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох"", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Пострадавшие дети госпитализированы, проводится лабораторное обследование. На территории хутора проводятся противоэпидемические мероприятия. Там обследуют сотрудников, берут пробы пищи и воды, а также смывы с объектов внешней среды. Также запланированы мероприятия по дезинфекции.

О происшествии на "Пионерской" накануне написала "Фонтанка". Издание сообщило, что юнармейцев, ехавших в составе группы, выносили со станции на носилках после ухудшения самочувствия. Происшествие привлекло внимание Следственного комитета. Ведомство организовало доследственную проверку в связи со случившимся.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру