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Новости 14 июля 2026, 19:52

Росгвардейцы задержали руферов, забравшихся на крышу Эрмитажа

фото ЗакС политика Росгвардейцы задержали руферов, забравшихся на крышу Эрмитажа

Сотрудники Росгвардии рано утром 14 июля задержали двух руферов, которые проникли на крышу Государственного Эрмитажа, сообщили в пресс-службе ведомства. Одного из задержанных привезли в 78-ой отдел полиции, другого отправили в больницу из-за жалоб на плохое самочувствие. 

"Охрана музея незамедлительно выставила дополнительные посты на возможных путях спуска нарушителей. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии, несущие службу на постах в Эрмитаже, совместно со службой безопасности задержали обоих злоумышленников", - рассказали в пресс-службе.

После задержания руферов передали прибывшему наряду группы задержания вневедомственной охраны по Центральному району. Пол и возраст задержанных в ведомстве не уточняют.

Это не первый случай нарушения порядка в Эрмитаже за последние месяцы. В мае мужчина сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале и отказывался уходить. Нарушителя задержали в музее. Позже суд отказался арестовывать гражданина, поскольку посчитал доводы следствия недостаточно убедительными. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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