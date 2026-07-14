Росгвардейцы задержали руферов, забравшихся на крышу Эрмитажа

Сотрудники Росгвардии рано утром 14 июля задержали двух руферов, которые проникли на крышу Государственного Эрмитажа, сообщили в пресс-службе ведомства. Одного из задержанных привезли в 78-ой отдел полиции, другого отправили в больницу из-за жалоб на плохое самочувствие.

"Охрана музея незамедлительно выставила дополнительные посты на возможных путях спуска нарушителей. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии, несущие службу на постах в Эрмитаже, совместно со службой безопасности задержали обоих злоумышленников", - рассказали в пресс-службе.

После задержания руферов передали прибывшему наряду группы задержания вневедомственной охраны по Центральному району. Пол и возраст задержанных в ведомстве не уточняют.

Это не первый случай нарушения порядка в Эрмитаже за последние месяцы. В мае мужчина сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале и отказывался уходить. Нарушителя задержали в музее. Позже суд отказался арестовывать гражданина, поскольку посчитал доводы следствия недостаточно убедительными.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру