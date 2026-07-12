Две женщины погибли во время грозы на Финском заливе

Во время грозы, которая накануне обрушилась на Петербург и Ленинградскую область, погибли две женщины, сообщили 12 июля в региональном управлении МЧС. Они прогуливались на сап-бордах в акватории Финского залива у поселка Шепелево Ломоносовского района и не вернулись на берег. Непогода также привела к отключениям света, падению деревьев и сбоям в работе транспорта в регионе.

На поиски двух женщин направили дежурную смену поисково-спасательного поста "Красная Горка". Профильные службы обнаружили в воде тело одной из женщин, позднее спасатели нашли вторую погибшую и доставили ее на берег для передачи сотрудникам полиции.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что ночью на регион обрушился грозовой фронт с ураганным ветром. По его словам, из-за стихии без электричества остались 42,5 тысячи жителей области.

"Я, как житель Ленинградской области, тоже столкнулся со стихией: впервые сам увидел, молния ударила так, что обесточило половину дома. Сейчас подача электричества оперативно восстанавливается — уже восстановлена подача более чем 20 тысячам жителей. В зоне особого внимания — Гатчинский округ, Кингисеппский, Лужский и Ломоносовский районы", — написал Дрозденко.

Глава региона отметил, что к операции привлекли 108 аварийных бригад и 117 единиц спецтехники компании "Россети Ленэнерго". Дрозденко также призвал жителей не пытаться самостоятельно восстанавливать электроснабжение и не приближаться к оборванным проводам.

Последствия грозы также затронули Петербург. Депутат Законодательного собрания Дмитрий Павлов опубликовал видео из Пушкинского района. Судя по кадрам, поваленные во время шторма деревья повредили несколько автомобилей.

Кроме того, спасатели извлекли из Невы легковой автомобиль, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Накануне поздно вечером машина съехала в воду со спуска на Университетской набережной. Женщина, находившаяся за рулем, смогла выбраться на берег, от госпитализации она отказалась. Автомобиль достали из реки с помощью автокрана.

В Петербурге выпало более половины месячной нормы осадков, сообщили в "Водоканале". Больше всего осадков зафиксировали в Приморском, Калининском и Курортном районах. Городская ливневая канализация работала в режиме максимальной нагрузки и приняла вдвое больше нормативного объема воды.

Из-за последствий непогоды также возникли проблемы с транспортом. Сейчас задерживаются восемь пригородных поездов Финляндского направления, рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Кроме того, вечером 11 июля были задержаны электрички, следующие в сторону Луги и из Луги. В аэропорту Пулково сообщили, что 11 самолетов ушли на запасные аэродромы, а 19 рейсов были задержаны. К 23:45 аэропорт вернулся к штатной работе.

Екатерина Гусева