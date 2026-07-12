Женщина пострадала при пожаре в Кронштадте

В Кронштадтском районе при пожаре в эллингах 12 июля пострадала женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Ее госпитализировали. Возгорание на площади 600 квадратных метров удалось локализовать спустя более трех часов после поступления сообщения. Причины возгорания в пресс-службе ведомства не уточнили.

Спасатели ликвидируют горение в эллингах — это крытые сооружения на берегу, предназначенные для хранения и обслуживания маломерных судов, яхт, катеров и лодок. Информация о пожаре в доме № 76 на улице Восстания поступила диспетчерам в 06:00. В 06:15 пожару присвоили дополнительный номер сложности 1-БИС. В 09:34 возгорание локализовали, после чего дополнительный номер сняли.

Подразделения продолжают проливку и разбор конструкций. К ликвидации пожара привлечены пять единиц техники и 25 сотрудников МЧС.

Обновление В 10:21 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. В 13:20 пожар потушили.

Екатерина Гусева / Фото: ГУ МЧС по Петербургу