Бастрыкин заинтересовался делом о нарушителе на моноколесе в Мурино

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах возможных нападений мужчины на моноколесе на жительниц Всеволожского района Ленинградской области, сообщили 10 июля в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК).

По версии следствия, неизвестный мужчина ездит на моноколесе по территории Мурино, нападает и пристает к прохожим девушкам. В пресс-службе ведомства уточняют, что от действий злоумышленника могли пострадать около 10 человек.

По информации 47news, в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти изучают информацию о мужчине на моноколесе, появившуюся в соцсетях. В полицию поступило одно обращение от пострадавшей, по которому сейчас проводится проверка.

В начале июля Бастрыкин обеспокоился делом о нападении ротвейлера на пятилетнюю девочку в Петербурге. После инцидента ребенку потребовалась медицинская помощь. Следком возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК), однако прокуратура отменила дело.

Екатерина Гусева / Фото: Следственный комитет