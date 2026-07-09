Прокуратура отменила дело о нападении ротвейлера на 5-летнюю девочку

Надзорное ведомство отменило уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК), возбужденное после нападения ротвейлера на девочку в Красногвардейском районе Петербурга, передает 9 июля "Фонтанка". Инцидент произошел накануне, 8 июля на улице Стахановцев.

В распоряжении журналистов оказались записи камер видеонаблюдения. Судя по ним, хозяин выгуливал собаку на поводке во дворе. Девочка подбежала к ротвейлеру, после чего пес набросился на ребенка и повалил его на землю. Хозяин оттащил собаку и не давал ей двигаться.

Днем ранее следователи утверждали, что владелец пса вел себя агрессивно и скрылся с места преступления. Также силовики установили, что ребенку потребовалась медицинская помощь.

Журналисты связались с владельцем собаки. По его словам, пес ранее не проявлял агрессию к людям. Хозяин также сообщил, что связывался с отцом девочки и узнавал о ее самочувствии.

Владельца собаки задержали, передает издание. Следователям он якобы сказал, что готов усыпить пса в случае повторного нападения на человека. По данным "Фонтанки", медики обнаружили у ребенка укусы кистей рук, угрозы его жизни нет.

Накануне глава Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нападении ротвейлера на ребенка в Петербурге.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру