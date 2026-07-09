Росстат: С конца июня бензин в Петербурге подорожал на 0,1%

В период с 30 июня по 6 июля цены на бензин в Петербурге выросли на 0,1%, сообщил вечером 8 июля ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Всего за неделю стоимость бензина увеличилась в 82 регионах России.

С 30 июня по 6 июля стоимость бензина АИ-92 в Петербурге варьировалась от 64,14 до 65,71 рублей, АИ-95 - от 68,87 до 72,55 рублей за литр. Бензин марки АИ-98 и выше стоил от 97,22 до 99,9 рублей за литр.

По данным Росстата, в Москве цены на топливо выросли на 0,2%. В среднем по России стоимость бензина увеличилась до 74,01 рублей за литр, а дизель подорожал до 87,76 рублей. Снижение цен на топливо зафиксировали только в одном регионе, а именно – в Тюменской области. Там бензин подешевел на 0,7%.

С ограничениями на продажу топлива россияне столкнулись в конце мая – начале июня. Несколько дней назад Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении шести АЗС в Московском регионе из-за повышения цен. Как сообщали в пресс-службе ведомства, сотрудники обнаружили нарушения федерального закона "О защите конкуренции".

Ранее об ограничениях на продажу топлива высказывались главы регионов СЗФО. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что дефицита бензина в городе нет. Власти Мурманской области сказали, что меры по ограничению продаж топлива приняли для равномерного распределения запасов и носят временный характер. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей отнестись к ограничениям "с пониманием".

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру