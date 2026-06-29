Беглов заявил о контроле за ситуацией с бензином в Петербурге

По состоянию на 29 июня в Петербурге отсутствует дефицит топлива, ситуация на автозаправочных станциях города остается контролируемой, сообщили в пресс-службе Смольного. По словам губернатора Александра Беглова, власти ежедневно мониторят уровень поставок бензина и отслеживают его запасы на автозаправках и нефтебазах.

"Правительство Петербурга в пределах своих полномочий ведет постоянный мониторинг ситуации с моторным топливом на городских нефтебазах и автозаправочных станциях. Мы находимся в постоянном контакте с Министерством энергетики и операторами АЗС. Видим полную картину по городу, отслеживаем запасы на нефтебазах и поставки на заправки", — цитируют Беглова в пресс-службе городской администрации.

Губернатор прокомментировал ситуацию с наличием бензина в Петербурге после заявлений президента Владимира Путина о количестве топливных ресурсов на российских станциях и нефтебазах. Накануне глава государства провел совещание с владельцами крупнейших нефтяных компаний. Он поручил нарастить объемы поставок бензина и установить цены в соответствии с экономическими показателями. Для мониторинга количества ресурсов правительство также создало специальный штаб. В интервью с журналистом Павлом Зарубиным Путин заявил, что на сегодняшний день дефицит топлива в России остается некритичным.

С середины июня петербуржцы начали сталкиваться с ограничениями на продажу бензина на городских автозаправках. Тогда на новости СМИ о возможном дефиците топлива отреагировали чиновники из комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Представители ведомства подчеркнули, что в Северной столице нет проблем с моторным топливом АИ-92 и АИ-95, а также дизельным бензином. По словам сотрудников комитета, ведомство не вводило ограничений на продажу топлива.

К июню 2026 года свыше 30 регионов столкнулись с ограничениями на покупку бензина. В Петербурге лимит по продаже топлива действует на автозаправочных станциях "Тебойл" и "Лукойл". На АЗС "Татнефть" организовали режим предоплаты. Из регионов СЗФО ограничения вводили в Вологодской, Мурманской областях, а также в Республике Коми.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру