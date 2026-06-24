В Мурманской области сетевые АЗС ввели ограничения на продажу топлива

Крупные сетевые АЗС в Мурманской области ввели временные ограничения на продажу топлива в одни руки, сообщило 24 июня Министерство информационной политики региона. По данным ведомства, меры приняли из-за изменения логистических цепочек. Они нужны, чтобы равномерно распределить запасы топлива между гражданами, подчеркнули в министерстве.

"Это решение принято в интересах всех потребителей и позволяет равномерно распределить запасы, не допустить опустошения резервуаров до прибытия очередной партии. Так можно обеспечить топливом максимальное число жителей. Мера носит временный характер и будет скорректирована по мере стабилизации поставок", - доложили в ведомстве.

На заправках "Лукойл" и "Газпромнефть" в Мурманской области можно купить не более 30 литров бензина в одни руки, на АЗС "Роснефти" - не более 99 литров. Продавать топливо в канистрах и других тарах запрещено.

В министерстве также подчеркнули, что все экстренные службы получают бензин в полном объеме. Если представители АЗС начнут завышать цены на фоне ограничений, их действиям будет дана правовая оценка.

Несколькими днями ранее в Республике Коми начали ограничивать продажу бензина в одни руки. Лимиты также действуют в Петербурге с 12 июня. На АЗС "Лукойл" и "Тебойл" нельзя купить более 30 литров топлива в одни руки. Также на заправках "Татнефть" ввели режим предоплаты при продаже бензина.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру