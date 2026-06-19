Минэкономразвития Коми назвало причину лимитов на продажу топлива

Ограничения на продажу бензина в Республике Коми ввели с целью рационального распределения ресурсов, сообщили в пресс-службе регионального Министерства экономического развития и промышленности. По данным ведомства, ситуация со снабжением топливом в регионе стабильная. Жителей Коми попросили не создавать ажиотажный спрос на бензин.

"Действующие ограничения носят временный характер — и будут сняты, как только ситуация нормализуется. Просим вас не поддаваться панике и не создавать ажиотажного спроса", - заявили в Минэкономразвития Коми.

С 18 июня в регионе ООО "Компания 2000" ввело запрет на продажу бензина в канистрах и других тарах. Гражданам отпускают не более 20 литров топлива в одни руки. Также купить бензин в канистре нельзя на заправках "Лукойл". На АЗС "Движение Коми" бак можно заправить без ограничений, но в канистру разрешено залить не более 20 литров топлива.

Пресс-служба министерства отметила, что лимиты на продажу бензина ввели в более чем 50 регионах России. Меры связаны с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов в стране.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру