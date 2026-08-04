Кондрашов попросил Смольный проложить тротуар на Таллинском шоссе

Депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов 4 августа обратился в комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга с просьбой рассмотреть возможность создания тротуара на Таллинском шоссе, об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. По словам парламентария, сейчас жители микрорайона Горелово вынуждены добираться до города по бездорожью.

Кондрашов отметил, что сейчас переходы фактически отрезаны от городской инфраструктуры. Мундеп попросил профильное ведомство оценить возможность обустройства безопасного пешеходного маршрута.

Ранее Кондрашов неоднократно обращался в различные ведомства по вопросам связанным с благоустройством и защитой интересов жителей. В июле депутат просил полицию организовать патрулирование берега реки Новой в районе дома № 20 по улице Стойкости после жалоб жителей на нарушения общественного порядка.

В обращении к начальнику УМВД по Кировскому району Павлу Смирнову муниципал сообщал о местах скопления людей, которые, по словам местных жителей, распивали алкоголь, использовали нецензурную лексику и приставали к прохожим. Кондрашов попросил рассмотреть возможность привлечения нарушителей к административной ответственности.

Кроме того, в апреле депутат направил обращение прокурору Петербурга Андрею Гуришеву с просьбой рекомендовать районным прокурорам брать под особый контроль обращения граждан по вопросам ЖКХ. Кондрашов заявил, что жители часто сталкиваются с формальными ответами со стороны исполнительных органов вместо решения проблем.

Алиса Ремнева / Фото: Павел Кондрашов