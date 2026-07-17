Кондрашов попросил полицию разобраться с засильем "маргинаов"

Депутат МО "Ульянка" Павел Кондрашов попросил правоохранителей устроить патрулирование берега реки Новой, полюбившегося асоциальным личностям. О своей просьбе муниципал рассказал 17 июля в социальных сетях, заодно выложив копиюдокумента.

Свое обращение Кондрашов направил начальнику УМВД по Кировскому району Павлу Смирнову. Он сообщил о жалобах местных жителей на нарушения общественного порядка возле дома №20 по улице Стойкости.

"На протяжении нескольких недель данный адрес стал местом сбора и постоянного нахождения маргинальных личностей. Данные лица распивают алкогольные напитки, используют нецензурную брань, пристают к прохожим", — в частности, написал Кондрашов.

Муниципал попросил рассмотреть возможность привлечения нарушителей к административной ответственности и организовать патрулирование берега реки.

В апреле Кондрашов обращался к прокурору Петербурга Андрею Гуришеву с просьбой рекомендовать районным прокурорам брать под особый контроль обращения граждан на тему ЖКХ.

Андрей Казарлыга / Фото: Павел Кондрашов