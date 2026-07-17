Беглов и Филимонов обсудили новые проекты Петербурга и Вологодчины

Губернатор Петербурга Александр Беглов 17 июля провел рабочую встречу с главой Вологодской области Георгием Филимоновым. Ранее сегодня петербургская делегация прибыла с визитом в регион. Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в области промышленности, здравоохранении, образования, туризме и инвестиций. Встречу губернаторов приурочили к проведению Дней Петербурга в Вологодской области.

"Наши регионы — близкие и родные друг другу. У многих петербуржцев корни на вологодской земле. В этом году исполняется 30 лет установления двусторонних партнёрских связей. Наши отношения успешно развиваются и крепнут год от года", — приводят слова Беглова в пресс-службе Смольного.

Беглов поблагодарил руководство региона за прием и отметил, что Петербург подготовил для Вологодчины деловую, культурную и спортивную программы. Филимонов, в свою очередь, назвал Северную столицу одним из главных партнеров Вологодской области и заявил, что регион использует опыт коллег из Петербурга при строительстве социальной инфраструктуры и благоустройстве.

Участники встречи обсудили совместные проекты, в частности, отправку из Петербурга поставок медицинского оборудования, строительных материалов и промышленной продукции. Вологодчина, в свою очередь, продолжит отправлять Северной столице металлургическую, химическую и деревообрабатывающую продукцию. Во время переговоров Беглов и Филимонов озвучили план построить до 2040 года силами петербургских компаний жилые комплексы в Вологде и Череповце. Объем инвестиций в проект составит 19,6 млрд рублей.

Губернаторы также обсудили работу по исполнению гособоронзаказа, расширение поставок робототехники и пищевой промышленности, разработку межрегиональных маршрутов, недавнее открытие туристско-информационного центра Вологодчины на Невском проспекте в Петербурге и инвестиционные соглашения, подписанные на полях ПМЭФ в июне 2026 года.

В рамках встречи Филимонов пригласил петербургскую делегацию стать резидентами Особой экономической зоны Вологды. В рамках фестиваля планируется подписание соглашения между ОЭЗ Петербурга и Корпорацией развития Вологодской области.

Беглов прибыл в область утром 17 июля. В состав петербургской делегации также вошли депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов, глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов и первый замглавы комитета по физической культуре и спорту Владимир Фациевич-Слинченко.

В ходе рабочего визита губернатор Северной столицы возложил цветы и венки к мемориалу "Жителям блокадного Ленинграда" на Пошехонском кладбище Вологды. В рамках поездки Беглов планирует подписать документы о сотрудничестве с региональными властями, посетить промышленное предприятие и дать старт Дням Петербурга в Вологодской области. Фестиваль пройдет с 17 по 18 сентября 2026 года.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный