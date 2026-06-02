Беглов и Филимонов открыли на Невском туристический центр Вологодчины

В центре Петербурга на Невском проспекте 2 июня открылся туристический центр Вологодской области. На торжественном мероприятии по случаю запуска проекта присутствовали губернатор Северной столицы Александр Беглов и глава Вологодчины Георгий Филимонов. На площадке кроме туристско-информационной зоны будут представлены продукты из Вологды: сувениры, изделия из льна и кружево.

"Это яркое событие было бы невозможным без личного содействия губернатора Санкт‑Петербурга Александра Дмитриевича Беглова. Сердечно благодарю за такую возможность, за то, что Санкт‑Петербург всегда идет навстречу и оказывает поддержку, и Александр Дмитриевич Беглов, всегда рядом и откликается на наши просьбы", – приводят слова Филимонова в пресс-службе Смольного.

Губернатор Беглов заявил, что Дом Вологодской области будет расширяться, а экспозиция – регулярно обновляться.

Значительная площадь отведена под гастрономию. Здесь представлены масло, молочная продукция, сыры, ягоды, мед и другие товары. Филимонов, выступая перед гостями, подчеркнул, что Дом Вологодской области не является коммерческим проектом в "широком смысле слова".

Соглашение о сотрудничестве между Петербургом и Вологодской областью подписали еще в 2024 году. В рамках сотрудничества также проходят Дни Вологодской области в Петербурге, похожее мероприятие, посвященное Северной столице, проходит в Вологде.

Константин Леньков / Фото: Георгий Филимонов