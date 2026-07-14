Поляков провел тест-драйв автомобиля "Лада Искра"

Вице-губернатор Кирилл Поляков проехался на новом автомобиле "Лада Искра", следует из видеосообщения, опубликованного 14 июля в соцсетях чиновника. За руль чиновник сел на территории "Автозавода Санкт-Петербург".
Поляков поздравил от имени губернатора Александр Беглова сотрудников с 20-летием со дня основания предприятия. Он также вручил благодарственные письма лучшим работникам производства.
"Желаю "Автозаводу Санкт-Петербург" успехов, стабильной работы, новых перспективных проектов, а коллективу – крепкого здоровья, благополучия и профессиональных достижений", – заявил вице-губернатор.
Впечатлениями от тест-драйва "Лады Искра" чиновник не поделился.
В конце 2025 года городские власти подарили Кубе автомобиль "Лада Искра". Машину отправили в Сантьяго-де-Куба, город-партнер Северной столицы.
Дарья Нехорошева / Фото: Кирилл Поляков