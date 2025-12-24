Беглов осмотрел обещанные кубинцам машины

Губернатор Александр Беглов осмотрел 24 декабря четыре машины, предназначенные к отправке на Кубу, рассказали в администрации главы города. Сертификаты на автомобили он ранее раздал губернаторам трех кубинских провинций во время визита в составе делегации Петербурга.

"Сегодня мы выполняем свое обещание — готовим к отправке нашим кубинским друзьям три кареты скорой помощи, чтобы жители провинций Сантьяго-де-Куба, Гавана и Матансас имели возможность получать качественную медицинскую помощь", — заявил Беглов.

Машины скорой помощи снабжены медицинским оборудованием, произведенным в Петербурге. Надписи на них сделаны на испанском языке, также к ним прилагается видеоинструкция на испанском. Беглов пообещал, что петербургские специалисты "обязательно помогут кубинским коллегам с эксплуатацией и обслуживанием этих автомобилей".

Четвертой машиной, отправляемой на Кубу, стала произведенная в Петербурге "Лада Искра". Автомобиль предназначается провинции Сантьяго-де-Куба, одноименная столица которой имеет статус города-партнера Петербурга.

Сертификаты на "Ладу Искру" и карету скорой помощи Беглов передал кубинскому коллеге Мануэлю Фалькону Эрнандесу в первый же день своего визита, 19 ноября. Как передавали тогда в Смольном, машины должны были прибыть на Кубу "морем в максимально короткий срок". Как теперь сообщили в пресс-службе, груз планируют отправить получателям 14 января.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного