Филимонов связал с памятником Сталину рост популярности вологодского музея

Музей "Вологодская ссылка" принял в 2025 году на 40 % больше посетителей, чем годом ранее, заявил в своем telegram-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его мнению, подобный приток обеспечил памятник советскому руководителю Иосифу Сталину, установленный на территории музея.

"Памятник Сталину повысил интерес к музею "Вологодская ссылка" на 40 %", — написал Филимонов.

По словам губернатора, в 2024 году музей принял 4,1 тысячи посетителей. Теперь же количество интересующихся выросло до 5,7 тысячи человек. Здание музея известно тем, что Сталин жил в нем во время ссылки в Вологде. Это же послужило причиной выбора музейной территории как места для установки памятника.

Накануне вечером РИА "Новости" сообщили, что Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе вынесенное ранее решение о демонтаже памятника.

Сам монумент появился в Вологде в январе 2025 года, Филимонов участвовал в его открытии. Однако уже в апреле прокуратура оспорила его установку, а в июле Арбитражный суд Вологодской области постановил памятник вернуть изготовителю, а потраченные на него 10,5 млн рублей вернуть музею. Попытки оспорить вынесенное решение уже дважды оканчивались неудачей.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "Филимонов LIVE"