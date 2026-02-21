На СВО погиб осужденный за нападение на губернатора Чибиса

Во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции погиб житель Апатит Александр Быданов, в прошлом осужденный за нападение с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Сообщение о его смерти опубликовано на личной странице Быданова в социальных сетях еще 11 февраля, обратил внимание "Интерфакс". В публикации говорится, что он погиб 4 января 2026 года. Прощание должно было состояться 17 февраля.

В октябре 2024 года суд приговорил Быданова к 13 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в покушении на убийство (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). В апреле 2024 года он дождался, когда губернатор Чибис покинет дом культуры в Апатитах, где у главы региона проходила встреча с жителями. Он нанес ему один удар ножом в область живота. Как установил суд, Быданов сделал это "желая воспрепятствовать его дальнейшей деятельности в должности". После нападения Чибису провели операцию. Он смог вернуться к работе через три недели.

Быданов и его представители пытались смягчить приговор, но безуспешно. Во время судебного следствия коллегия присяжных вердиктом признала Быдавнова не заслуживающим снисхождения.

Константин Леньков