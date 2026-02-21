Суд лишил депутата Госдумы Шайхутдинова 99 объектов недвижимости

В Москве суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 99 объектов недвижимости депутата Государственной думы от ЛДПР Рифата Шайхутдинова, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела 20 февраля. По данным надзорного ведомства, депутат приобрел имущество за счет коррупционных доходов, полученных от деятельности группы компаний "Сирена-трэвел". В числе изъятых активов числится гостиничная сеть Valo в Петербурге стоимостью 16,8 млрд рублей.

Из материалов дела следует, что Шайхутдинов мог быть теневым владельцем компании и фактически руководить деятельностью "Сирена-трэвел", одновременно занимая должность депутата Госдумы.

Помимо активов, напрямую связанных с бизнесом группы, суд обратил в доход государства земельные участки, жилые и нежилые здания, квартиры, а также доли в коммерческой недвижимости. Объекты зарегистрированы на самого депутата, его супругу, троих детей и девять аффилированных лиц входящих в число собственников "Сирена-трэвел". В материалах отмечается, что гостиницы сети Valo были оформлены на подконтрольные структуры и номинальных руководителей.

В Генпрокуратуре считают, что спорное имущество приобретено за счет средств, полученных в результате коррупционной деятельности. Решение суда предусматривает обращение активов в пользу государства.

В феврале Центральный районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры изъял в пользу государства 23,3 млрд рублей, ранее принадлежавших экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, которого подозревают в участии в коррупционных схемах.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру