Глава МА "Семеновского" Ванеев провел урок мужества в Пятой речевой школе

Глава МО "Семеновский" Илья Стрелков и руководитель местной администрации округа Алексей Ванеев провели урок мужества в речевой школе № 5 Адмиралтейского района, сообщил муниципалитет в своих социальных сетях 20 февраля. Слушателями выступили ученики девятых классов.

Встречу со школьниками открыл Стрелков, однако главным спикером выступил Ванеев, который ранее принимал участие в СВО. На мероприятие он пришел в военной форме и с наградами.

"Разговор теплым, открытым и по-настоящему насыщенным. Ребята не просто слушали — они включились в живой диалог. Ученики задавали глубокие, осмысленные и очень хорошие вопросы", — рассказали в "Семеновском" о встрече.

Среди прочего, подростки интересовались тем, какая у Ванеева была зарплата, брал ли он в зону СВО личные вещи и как отнеслись его родные к решению отправиться туда.

Ванеев возглавил МА "Семеновского" в середине января. До этого он был участником кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга", созданной для вернувшихся из зоны СВО военнослужащих. Отметим, что муниципальная служба ему знакома: ранее он руководил аппаратом муниципального совета МО "Звездное".

На СВО Ванеев был с ноября 2022 по июнь 2023 года. За свою службу он имеет награды — медаль "За отвагу" и памятный знак "За участие в СВО от благодарного Санкт‑Петербурга".

Андрей Казарлыга / Фото: МО "Семеновский"