РКН заявил, что Telegram создает условия для "интернет-пробива"

В Роскомнадзоре заявили, что мессенджер Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные пользователей, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН 20 февраля.

По информации ТАСС, в мессенджере продолжают появляться боты и сервисы, предоставляющие доступ к личной информации граждан, в том числе в формате досье на человека. В РКН считают, что Telegram не только не реагирует на требования об удалении, но и создает условия для функционирования вредоносных ботов и сервисов в интернет-среде.

По данным Роскомнадзора, с 2022 года администрация мессенджера по его требованиям удалила 8358 сервисов "пробива". В 2026 году Telegram, как утверждается, еженедельно блокирует до 100 подобных ресурсов. Однако в РКН полагают, что ситуация принципиально не меняется, а на платформе постоянно появляются новые боты для поиска и распространения персональных данных.

Роскомнадзор 10 февраля подтвердил введение ограничений в отношении Telegram, сославшись на несоблюдение сервисом российского законодательства и недостаточные меры по борьбе с мошенничеством. Глава комитета по информационной политике Госдумы Сергей Боярский позже заявлял, что Telegram и РКН находятся в постоянном контакте по урегулированию сложившейся ситуации.

Екатерина Гусева / Фото: РКН