Боярский рассказал о контактах между Telegram и государством

Telegram и Роскомнадзор находятся сейчас в контакте между собой, заявил глава комитета по информационной политике Госдумы Сергей Боярский в интервью "Фонтанке" 15 февраля. По его мнению, мессенджеру следует выполнить несколько условий российской стороны для снятия ограничений. Среди необходимых условий нормальной работы мессенджера он назвал локализацию данных пользователей на территории России, удаление запрещенной информации и сотрудничество с правоохранительными органами в части раскрытия тяжких преступлений.

По словам Боярского, сейчас представители мессенджера якобы удаляют только часть материалов, которые требует устранить государство.

"Мы даем возможность Телеграм выполнить условия российского законодательства. Такая возможность у них была, есть и останется. Но потворствовать невыполнению законов Российской Федерации мы точно не можем", - подчеркнул депутат.

Как отметил Боярский, в Telegram ему неоднократно звонили мошенники. В то же время в MAX, по утверждению депутата, злоумышленников найти проще, чем на других платформах, из-за возможности привязки аккаунта к "Госуслугам". Сам депутат заявил, что удалил Telegram и пользуется только национальным мессенджером, однако признал наличие недоработок у MAX.

Ранее пользователи пожаловались на проблемы с Telegram. В Роскомнадзоре подтвердили в ответ ограничения в работе мессенджера, объяснив их мерами по обеспечению защиты граждан.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру