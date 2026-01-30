В Госдуме предложили дать ЧОПам право на стрелковое оружие для защиты от БПЛА

Частные охранные предприятия в России могут получить право на получение боевого стрелкового оружия для защиты важных объектов от беспилотных аппаратов, соответствующий законопроект появился 30 января в электронной базе Государственной думы. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Право на получение оружия хотят предоставить организациям, занятым охраной топливно-энергетического комплекса, стратегических предприятий, госкорпораций и критически важных объектов. Ожидается, что такие охранные организации смогут получать от Росгвардии во временное пользование боевое оружие для защиты объектов от дронов. Также они смогут самостоятельно приобретать гражданское оружие самообороны и служебное оружие.

"Только с начала 2024 года и по настоящее время совершено более 920 актов незаконного вмешательства в отношении объектов топливно-энергетического комплекса с использованием (применением) беспилотных воздушных судов", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы называют эффективными средствами защиты критически важных объектов крупнокалиберные пулеметы и крупнокалиберные скорострельные комплексы, а также длинноствольное стрелковое оружие.

В конце 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о привлечении россиян из мобилизационного резерва Вооруженных сил к специальным сборам. Сборы предназначаются для защиты критически важных объектов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру