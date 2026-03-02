Госдума рассмотрит запрет "затирания" религиозной символики

На рассмотрение Государственной думы 2 марта поступил законопроект о наказании за намеренное "затирание" религиозной символики на изображениях, текст инициативы опубликован в электронной базе парламента. Нарушителям готовят наказание в виде штрафов и обязательных работ.

Авторами законопроекта выступили 32 депутата Госдумы, включая вице-спикера Анну Кузнецову, а также Сергея Миронова, Леонида Слуцкого, Вячеслава Макарова и Виталия Милонова. Парламентарии предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях положением об ответственности за использование изображений культовых зданий и иных объектов, а также элементов геральдики, без традиционно присущей им религиозной символики.

В качестве наказания для граждан предусматриваются штрафы в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей или же обязательные работы на срок до 120 часов. Должностным лицам будут грозить штрафы суммой 50-100 тысяч рублей, юрлицам — 100-300 тысяч рублей.

В пояснительной записке авторы напоминают, что летом 2025 года Госдума уже принимала закон о запрете изображения культовых объектов без присущей им религиозной символики. Однако же запрет не позволил искоренить подобные случаи. В ответ на это появились предлагаемые поправки в КоАП.

"Предлагаемые изменения позволят усилить гарантии по защите чувств верующих, <...> а также станут последовательным шагом проводимой Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации работы по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей", — полагают депутаты.

Комментируя внесение законопроекта, Кузнецова рассказала в своих соцсетях о том, как депутатский корпус защищает в России религию и традиционные ценности. "За все время работы парламента принято более 150 законов в этой части, только в Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" внесено 38 пакетов поправок", — поделилась она и добавила, что законопроект получил поддержку представителей всех фракций Думы, а также одобрение правительства и Генпрокуратуры.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру